США одобрили действия Италии по репатриации воевавшего в Сирии террориста и призвали брать с нее пример

США приветствовали решение Италии репатриировать итальянского гражданина, который воевал в Сирии на стороне террористической группировки ИГ .

"Соединенные Штаты одобряют решение правительства Италии о репатриации итальянского иностранного боевика-террориста из Сирии", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

В нем отмечается, что "Италия является ключевым партнером США в глобальной коалиции по борьбе с ИГ, и мы ценим ее приверженность борьбе с терроризмом".

Госдеп считает, что этот шаг Италии "стал примером для всех членов глобальной коалиции и мирового сообщества" в области решения проблемы с иностранными боевиками, принимающими участие в боевых действиях в составе террористических структур.

"Мы надеемся, что другие западноевропейские страны последуют примеру Италии и будут брать на себя ответственность за своих граждан в Сирии", - подчеркивается в заявлении.