США одобрили действия Италии по репатриации воевавшего в Сирии террориста и призвали брать с нее пример

США приветствовали решение Италии репатриировать итальянского гражданина, который воевал в Сирии на стороне террористической группировки ИГ .
"Соединенные Штаты одобряют решение правительства Италии о репатриации итальянского иностранного боевика-террориста из Сирии", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.
В нем отмечается, что "Италия является ключевым партнером США в глобальной коалиции по борьбе с ИГ, и мы ценим ее приверженность борьбе с терроризмом".
Госдеп считает, что этот шаг Италии "стал примером для всех членов глобальной коалиции и мирового сообщества" в области решения проблемы с иностранными боевиками, принимающими участие в боевых действиях в составе террористических структур.
"Мы надеемся, что другие западноевропейские страны последуют примеру Италии и будут брать на себя ответственность за своих граждан в Сирии", - подчеркивается в заявлении.
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Azeraluminium подписал контракты на $128 тыс. на закупку металлического кремния и магния
Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ
Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Из элитного ресторана в Париже украли 150 бутылок вина стоимостью до 600 тыс. евро
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США