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Дальнее зарубежье 03.07.2019 10:38

США одобрили действия Италии по репатриации воевавшего в Сирии террориста и призвали брать с нее пример

США приветствовали решение Италии репатриировать итальянского гражданина, который воевал в Сирии на стороне террористической группировки ИГ .

"Соединенные Штаты одобряют решение правительства Италии о репатриации итальянского иностранного боевика-террориста из Сирии", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

В нем отмечается, что "Италия является ключевым партнером США в глобальной коалиции по борьбе с ИГ, и мы ценим ее приверженность борьбе с терроризмом".

Госдеп считает, что этот шаг Италии "стал примером для всех членов глобальной коалиции и мирового сообщества" в области решения проблемы с иностранными боевиками, принимающими участие в боевых действиях в составе террористических структур.

"Мы надеемся, что другие западноевропейские страны последуют примеру Италии и будут брать на себя ответственность за своих граждан в Сирии", - подчеркивается в заявлении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОСДЕП, ИТАЛИЯ, БОЕВИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]