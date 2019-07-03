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Дальнее зарубежье 03.07.2019 11:30

Китай обвинил США и Великобританию в подстрекательстве к беспорядкам в Гонконге

США и Великобритания лицемерят, призывая к прекращению беспорядков в Гонконге, на деле они их провоцируют, пишет в среду китайская англоязычная газета China Daily.

"Что было заметно, так это лицемерие со стороны некоторых западных правительств - наиболее очевидно - Соединенных Штатов и Великобритании - которые призывают к прекращению беспорядков, как будто бы они не имеют к ним отношения", - отмечает издание.

China Daily подчеркивает: "Однако, если оглянуться и посмотреть на всю эту протестную сагу, становится очевидным, что они с самого начала были глубоко вовлечены в ее подпитку".

В минувший вторник глава британского МИД Джереми Хант осудил действия участников беспорядков, захвативших штурмом здание законодательного собрания Гонконга, так и применение силы властями для наведения порядка.

Он также предупредил Пекин о "последствиях", если Китай будет пренебрегать обязательствами, взятыми им на себя при возвращении Гонконга, в том числе правом населения на выражение протеста.

Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в понедельник на брифинге, что все права Великобритании, касающиеся Гонконга, "уже прекратили действие" и она "уже не несет никакой ответственности за Гонконг".

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации были приурочены к годовщине возвращения Великобританией Китаю Гонконга 1 июля 1997 года, который получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

Им предшествовали массовые манифестации жителей, которые выступили против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Ранее об озабоченности США возможными изменениями в законе заявил американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты выражают серьезную озабоченность в связи с предложением правительством Гонконга внести поправки к закону о правонарушителях, которые скрываются от правосудия. В случае принятия этих поправок власти материковой части Китая будут иметь возможность общаться с запросами об их экстрадиции на материк", - заявила на брифинге в ведомстве представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Она также сообщила, что в мае госсекретарь США Майк Помпео встречался с делегацией лидеров демократического движения Гонконга и обсудил с ними вопрос о внесении поправок в закон об экстрадиции.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ЗАПАД, ОБВИНЕНИЯ


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