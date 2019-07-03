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Происшествия 03.07.2019 10:39

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично, хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», говорится в тексте соболезнования Гасанова, опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана.

Как ранее сообщалось,14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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