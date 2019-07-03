Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.
«Глубоко потрясен известием о трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично, хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», говорится в тексте соболезнования Гасанова, опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана.
Как ранее сообщалось,14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - заявили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.
Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.
Б.Рустамбеков
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