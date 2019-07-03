ЕС соболезнует в связи с гибелью российских подводников

Европейский союз выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших близ Североморска.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в твиттере представительства Европейского Союза в России.
О трагедии, произошедшей в понедельник близ Североморска, стало известно накануне.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.
"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.
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