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Дальнее зарубежье 03.07.2019 11:40

ЕС соболезнует в связи с гибелью российских подводников

Европейский союз выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших близ Североморска.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в твиттере представительства Европейского Союза в России.

О трагедии, произошедшей в понедельник близ Североморска, стало известно накануне.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ПОДВОДНИКИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]