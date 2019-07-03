Tesla поставила рекордное количество автомобилей во II квартале

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил поставки на 51,1% во втором квартале 2019 года относительно трех предыдущих месяцев, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне она поставила 95,2 тыс. машин, включая 77,55 тыс. Model 3, а также 17,65 тыс. Model S и Model X. В первом квартале текущего года компания поставила около 63 тыс. машин, сократив продажи новых электромобилей на 31% относительно четвертого квартала 2018 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания поставит около 91 тыс. автомобилей.

Показатель производства новых автомобилей также оказался рекордным. В минувшем квартале Tesla произвела 87,048 тыс. автомобилей, включая 72,531 тыс. Model 3, а также 14,517 тыс. Model S и Model X.

"Мы считаем, что имеем хорошую возможность для того, чтобы продолжать наращивать производство и поставки в третьем квартале", - говорится в пресс-релизе компании.

Глава Tesla Илон Маск поставил для компании цель в текущем году продать от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей, однако за первые полгода общий показатель поставок составил менее 160 тыс. Tesla не стала подтверждать этот прогноз, как сделала это по итогам предыдущего квартала.

Котировки компании на дополнительных торгах во вторник выросли на 7,11%.