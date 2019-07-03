Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0268 GBR   2.1401 TRY   0.3005

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.25 -2.84 Brent 62.40 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.07.2019 11:24

В аэропорту Лахора неизвестный открыл стрельбу, двое погибших

По меньшей мере, два человека в результате стрельбы в международном аэропорту Лахора на северо-востоке Пакистана, сообщает в среду издание "Галф ньюс".

По данным местной полиции, неизвестный приехал в аэропорт на такси, а затем открыл огонь по людям, выходившим из зала ожидания.

Еще один человек получил ранения.

Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемого в стрельбе и взяли его под стражу.

Полиция исключила террористический мотив нападения. Первоначальное расследование показало, что атака была мотивирована личными мотивами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, АЭРОПОРТ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Ответственность за нападение на аэропорт Карачи опять взяли на себя пакистанские талибы Очередное нападение вооруженных неизвестных совершено на аэропорт пакистанского города Карачи США предложили Пакистану помощь в расследовании теракта в аэропорту Карачи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]