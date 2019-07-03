В аэропорту Лахора неизвестный открыл стрельбу, двое погибших

По меньшей мере, два человека в результате стрельбы в международном аэропорту Лахора на северо-востоке Пакистана, сообщает в среду издание "Галф ньюс".

По данным местной полиции, неизвестный приехал в аэропорт на такси, а затем открыл огонь по людям, выходившим из зала ожидания.

Еще один человек получил ранения.

Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемого в стрельбе и взяли его под стражу.

Полиция исключила террористический мотив нападения. Первоначальное расследование показало, что атака была мотивирована личными мотивами.