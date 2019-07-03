Gilan Holding увеличил уставный капитал почти в 18 раз

Уставный капитал азербайджанского Gilan Holding увеличился в 17,8 раза – до 395 млн 850,678 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в группе компаний.
Ранее уставный капитал холдинга составлял 22 млн 182,402 тыс. манатов.
"Увеличение уставного капитала проведено в соответствии со стратегией развития, утвержденной в начале 2019 года. Данный шаг направлен на обеспечение финансовой устойчивости и укрепление рыночных позиций холдинга», - отметили в Gilan.
Gilan Holding, действующий с 1987 года, является одной из ведущих групп компаний, осуществляющей инвестиции и крупномасштабные проекты в ненефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также обеспечивающей продажи и узнаваемость местной продукции на внутренних и внешних рынках. Дочерние структуры холдинга действуют в сферах АПК, строительства, финансов и др. направлениях.
А. Мамедов
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