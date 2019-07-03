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Финансы 03.07.2019 11:26

Gilan Holding увеличил уставный капитал почти в 18 раз

Уставный капитал азербайджанского Gilan Holding увеличился в 17,8 раза – до 395 млн 850,678 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в группе компаний.

Ранее уставный капитал холдинга составлял 22 млн 182,402 тыс. манатов.

"Увеличение уставного капитала проведено в соответствии со стратегией развития, утвержденной в начале 2019 года. Данный шаг направлен на обеспечение финансовой устойчивости и укрепление рыночных позиций холдинга», - отметили в Gilan.

Gilan Holding, действующий с 1987 года, является одной из ведущих групп компаний, осуществляющей инвестиции и крупномасштабные проекты в ненефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также обеспечивающей продажи и узнаваемость местной продукции на внутренних и внешних рынках. Дочерние структуры холдинга действуют в сферах АПК, строительства, финансов и др. направлениях.

А. Мамедов

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Тэги: ХОЛДИНГ, КАПИТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]