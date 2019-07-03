Болтон называет Казахстан ценным партнером США в Центральной Азии

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о важности взаимодействия с Казахстаном в центральноазиатском регионе.

"Казахстан является весьма ценным партнером США в Центральной Азии. Взаимодействует с нами над продвижением вопросов энергетики, экономики, безопасности и других региональных приоритетов", - написал Джон Болтон на своей странице в Twitter.

В США с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. В рамках визита он встретился с Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео.