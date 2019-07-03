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Дальнее зарубежье 03.07.2019 12:47

Болтон называет Казахстан ценным партнером США в Центральной Азии

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о важности взаимодействия с Казахстаном в центральноазиатском регионе.

"Казахстан является весьма ценным партнером США в Центральной Азии. Взаимодействует с нами над продвижением вопросов энергетики, экономики, безопасности и других региональных приоритетов", - написал Джон Болтон на своей странице в Twitter.

В США с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. В рамках визита он встретился с Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]