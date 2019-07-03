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Финансы 03.07.2019 11:54

Британская UHY выходит на рынок Азербайджана

Азербайджанская аудиторская компания «MA Audit LLC» и ее дочерняя структура – консалтинговая компания «MA Consulting LLC» вошли в состав международной аудиторской и консалтинговой компании «UHY», базирующейся в Великобритании, говорится в сообщении британской компании.

«Вступление MA Audit MMC в состав компании UHY расширяет наше участие в Евразийском регионе, делает богаче опыт регионального рынка и повышает наши возможности обслуживать международных клиентов в стране и регионе», – сказал директор UHY Рик Дэвид, слова которого приведены в сообщении.

Он добавил, что обе компании пока находятся в процессе принятия брендинга и в дальнейшем превратятся в UHY Audit LLC и UHY LLC.

"Сотрудничество с сетью UHY в сочетании с авторитетным брендом компании даст нам конкурентное преимущество в Азербайджане и во всем регионе. Глобальное присутствие сети в сочетании с опытом и знаниями 8,2 тыс. сотрудников UHY по всему миру укрепляет не только наши собственные возможности, как на местном, так и на международном уровне, но также и возможности наших клиентов и их деятельность. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего бизнеса благодаря успешному сотрудничеству с другими фирмами, работающими в сети UHY", - отметил управляющий партнер UHY в Азербайджане Теймур Нагиев, слова которого также отмечены в сообщении.

UHY, основанная в 1986 году в Лондоне, является ведущей сетью независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм с офисами в более чем 300 крупных бизнес-центрах в 99 странах.

А.Мамедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, АУДИТ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]