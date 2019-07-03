Британская UHY выходит на рынок Азербайджана

Азербайджанская аудиторская компания «MA Audit LLC» и ее дочерняя структура – консалтинговая компания «MA Consulting LLC» вошли в состав международной аудиторской и консалтинговой компании «UHY», базирующейся в Великобритании, говорится в сообщении британской компании.
«Вступление MA Audit MMC в состав компании UHY расширяет наше участие в Евразийском регионе, делает богаче опыт регионального рынка и повышает наши возможности обслуживать международных клиентов в стране и регионе», – сказал директор UHY Рик Дэвид, слова которого приведены в сообщении.
Он добавил, что обе компании пока находятся в процессе принятия брендинга и в дальнейшем превратятся в UHY Audit LLC и UHY LLC.
"Сотрудничество с сетью UHY в сочетании с авторитетным брендом компании даст нам конкурентное преимущество в Азербайджане и во всем регионе. Глобальное присутствие сети в сочетании с опытом и знаниями 8,2 тыс. сотрудников UHY по всему миру укрепляет не только наши собственные возможности, как на местном, так и на международном уровне, но также и возможности наших клиентов и их деятельность. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего бизнеса благодаря успешному сотрудничеству с другими фирмами, работающими в сети UHY", - отметил управляющий партнер UHY в Азербайджане Теймур Нагиев, слова которого также отмечены в сообщении.
UHY, основанная в 1986 году в Лондоне, является ведущей сетью независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм с офисами в более чем 300 крупных бизнес-центрах в 99 странах.
А.Мамедов
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