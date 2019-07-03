Враги Ирана боятся вступать с ним в открытую войну, поэтому они сосредоточились на экономических санкциях, считает командующий КСИР

Противники Ирана опасаются вступать с ним в открытый вооруженный конфликт, поэтому сосредоточились на экономическом противостоянии, заявил в среду командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"В военной сфере мы полностью закрыли путь для врага", - приводит агентство "Фарс" слова Салами.

Он полагает, что в нынешней ситуации именно противники Ирана обеспокоены развязыванием войны, что явствует "из их тактических действий".

"В нынешних условиях, экономическая война - это основное поле для врага, чтобы противостоять нам", - добавил Салами.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.