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Регион 03.07.2019 11:59

Враги Ирана боятся вступать с ним в открытую войну, поэтому они сосредоточились на экономических санкциях, считает командующий КСИР

Противники Ирана опасаются вступать с ним в открытый вооруженный конфликт, поэтому сосредоточились на экономическом противостоянии, заявил в среду командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"В военной сфере мы полностью закрыли путь для врага", - приводит агентство "Фарс" слова Салами.

Он полагает, что в нынешней ситуации именно противники Ирана обеспокоены развязыванием войны, что явствует "из их тактических действий".

"В нынешних условиях, экономическая война - это основное поле для врага, чтобы противостоять нам", - добавил Салами.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

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Тэги: ИРАН, КСИР, КОМАНДУЮЩИЙ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]