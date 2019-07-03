Рухани обещает поднять с 7 июля обогащение урана выше 3,67%

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы поднимем уровень обогащения выше 3,67%", - сказал президент в среду.

Он подчеркнул, что Иран останется приверженным выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в той же мере, что и другие участники соглашения.

Рухани отметил, что Иран сокращает выполнение обязательств по СВПД лишь в ответ. При этом он осудил отсутствие реакции европейских стран на введение США санкций против Ирана.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что, по словам Рухани, "Иран сокращает обязательства по СВПД с целью сохранения ядерной сделки".

Также Рухани упомянул, что если прочие участники СВПД не выполнят своих обещаний, то Тегеран приостановит реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Тегеран 8 мая объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.