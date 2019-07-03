В Европарламенте начались выборы председателя ассамблеи

Европарламент (ЕП) нового состава приступил в среду на своей первой пленарной сессии в Страсбурге к выборам председателя законодательной ассамблеи ЕС.
"Речь идет о свободных и самостоятельных выборах", - сказал, открывая сессию, председатель Европарламента предыдущего состава Антонио Таяни.
Накануне вечером завершилось выдвижение кандидатур.
Таяни объявил, что евродепутатам предстоит в первом туре выборов выбирать из четырех кандидатов: Ска Келлер (от "зеленых", Германия), Сира Рего (от Европейских объединённых левых, Испания), Давид-Мария Сассоли (от социалистов, Италия), Ян Захрадил (от Европейских консерваторов и реформистов, Чехия).
Затем кандидаты выступили в алфавитном порядке с короткими программными заявлениями.
Таяни напомнил депутатам правила голосования.
Для победы в одном из трех туров необходимо набрать абсолютное большинство голосов - 50% плюс один голос. Но выборы, как предусмотрено регламентом ЕП, могут растянуться на 4 тура, если такое большинство не будет достигнуто. Тогда председателя изберут простым большинством из двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов в третьем туре.
После выборов председателя состоится избрание 14 его заместителей.
Выборы в Европарламенте транслируются в прямом эфире.
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