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Бизнес и законодательство 03.07.2019 12:07

Az Varvara вложит $7 млн в развитие завода по разведению осетровых рыб в Азербайджане

ООО «Az Varvara» вложит 12 млн манатов ($7,05 млн по текущему курсу) в развитие ОАО «Varvara Baliq», занимающегося разведением рыбы, говорится в сообщении Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана.

«В комитет поступили предложения от двух инвесторов, но после их оценки, было принято решение объявить ООО «Az Varvara» победителем инвестиционного конкурса на продажу 100% акций ОАО «Varvara Baliq», занимающегося разведением рыбы. Согласно представленной инвестиционной программе, компания обязалась вложить 12 млн манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.

По данным ГКИВ, средства будут направлены на полную реконструкцию существующих и строительство новых прудов, создание производственной территории, в том числе на реконструкцию существующих и строительство новых бассейнов.

Также средства будут направлены на проведение строительно-ремонтных работ и реструктуризацию административных зданий, обновление системы водоснабжения и на благоустройство территории. Здесь планируется выращивание малочисленных видов рыб - осетра, долгоносика, шипа, белуги.

В перспективе завод также будет обеспечивать предприятия сырьем, необходимым для производства рыбной продукции и консервов.

«В результате инвестиционных вложений на предприятии будут открыты 150 новых рабочих мест», - подчеркивается в сообщении.

По данным ГКИВ, победитель конкурса также выплатит в госбюджет 1,25 млн. манатов.

Предприятие «Varvara Baliq» в селе Варвара Евлахского района (центральный Азербайджан, около 300 км от Баку) введено в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время на предприятии работают 18 человек.

Уставной капитал предприятия равен 3,018 млн манатов, он разделен на 1,509 млн акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.

Обязательства предприятия равны 3,898 тыс. манатов, в том числе долги по заработной плате сотрудникам – 3,737 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГКИВ, ИНВЕСТКОНКУРС, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]