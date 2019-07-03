Австрия первой в Евросоюзе запретила спорный гербицид

Австрия стала первой страной Европейского союза, запретившей применение в сельском хозяйстве глифосата, одного из самых распространенных в мире гербицидов.

В поддержку запрета проголосовало большинство членов Национального совета - палаты представителей австрийского парламента. Тем самым они одобрили инициативу, вынесенную на рассмотрение Социал-демократической партией Австрии, сообщает Deutsche Welle.

Однако единоличное решение Вены в данном вопросе может противоречить законодательству ЕС, отмечает агентство dpa. На уровне Евросоюза использование гербицида разрешено до конца 2022 года.

Страны-члены ЕС могут лишь в исключительных случаях вводить запреты на одобренные в европейском сообществе химически активные вещества. У Еврокомиссии теперь есть три месяца, чтобы оспорить решение Австрии.

Единого мнения по поводу последствий использования глифосата не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Ряд регуляторов Евросоюза также сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.

Глифосат широко используется в том числе и в России как средство борьбы с сорняками. В Германии его применяют примерно на 40% всех сельскохозяйственных территорий.