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Регион 03.07.2019 13:15

Платежный механизм INSTEX в нынешнем виде не соответствует обещаниям европейских стран - иранский депутат

Тегеран не считает, что европейский платежный механизм INSTEX соответствует обязательствам стран Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хосейн Нагави Хоссейн.

"Ограничить действие INSTEX медициной и продовольствием - это противоположность тому, что европейская сторона обещала в соответствии с ядерным соглашением, потому что международное право не позволяет вводить санкции, связанные с продовольствием и медициной, против какой-либо страны", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Никоим образом Иран не считает ограниченный механизм INSTEX средством выполнения ЕС своих обязательств по СВПД. Их обязательства состояли в том, чтобы создать (финансовый - ИФ) канал для иранского нефтяного экспорта, и чтобы посредством его мы бы могли получать прибыль", - напомнил он.

Также он пояснил, что поскольку INSTEX в его нынешнем виде не отвечает ожиданиям Ирана от ЕС, то Иран продолжит реализацию решения по поэтапному сокращению выполнения своих обязательств, предусматривавшихся СВПД.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

Накануне Франция, Германия, Великобритания и ЕС призвали Иран не совершать действия, которые подрывают ядерную сделку.

В заявлении говорилось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и глава европейской дипломатии крайне обеспокоены заявлениями Ирана о том, что он превысил лимит на хранение низкообогащенного урана.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, INSTEX, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]