В Молдавии арестована недвижимость компаний олигарха Плахотнюка

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Молдавии наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих компаниям олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает компания RISE Moldova.
"Эти меры были приняты в рамках уголовного дела по факту отмывания денег. Арест был также применен по отношению к активам целого ряда юридических лиц", - сообщила RISE пресс-секретарь НЦБК Анжела Старинская.
Она уточнила, что арест касался как собственности и объектов недвижимости Finpar Invest, так и счетов компании.
По данным RISE, на прошлой неделе Агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем (ARBI), которое является подразделением НЦБК, наложило секвестр сроком на 15 дней на имущество компании Finpar Invest SRL, основанной Плахотнюком. Имущество было арестовано на основании решения суда.
RISE Moldova пишет, что речь идет об отеле Nobil в центре Кишинева. Его площадь составляет 3500 квадратных метров, а стоимость составляет более двух миллионов евро. Также, секвестр наложен на здание и активы компании General Media Group, в которых размещаются телеканалы Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM и Muz FM. Студии расположены на площади почти восемь тысяч квадратных метров. В компании Finpar Invest опровергли информацию об аресте имущества.
Лидер Демпартии Плахотнюк выехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя Демпартии. Предположительно, в настоящее время Плахотнюк находится в США.
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