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Бизнес и законодательство 03.07.2019 12:50

Тенгизшевронойл закупила в Азербайджане медного кабеля на $329 тыс.

Сумгайытский технологический парк (STP, Азербайджан) осуществил первую экспортную поставку медных кабелей низкого напряжения в Казахстан, сообщает пресс-служба STP.

«Поставки кабеля осуществляются в рамках двух соглашений, подписанных в июне текущего года с компанией «Тенгизшевронойл», занимающейся разработкой месторождения «Тенгиз». В целом контракт предусматривает поставку 55 тонн кабеля на общую сумму $329 тыс.»,- отмечает STP.

Следующая экспортная партия кабеля будет отправлена в ближайшие дни.

Кроме того, с «Тенгизшевронойл» планируется подписать новые соглашения на поставки кабеля.

Кабельный завод STP оснащен оборудованием германского производства и производит кабели напряжением до 500-кВ.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га. На территории STP действует13 предприятий и более 30 производственных площадок.

Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: STP, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]