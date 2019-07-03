Тенгизшевронойл закупила в Азербайджане медного кабеля на $329 тыс.

Сумгайытский технологический парк (STP, Азербайджан) осуществил первую экспортную поставку медных кабелей низкого напряжения в Казахстан, сообщает пресс-служба STP.
«Поставки кабеля осуществляются в рамках двух соглашений, подписанных в июне текущего года с компанией «Тенгизшевронойл», занимающейся разработкой месторождения «Тенгиз». В целом контракт предусматривает поставку 55 тонн кабеля на общую сумму $329 тыс.»,- отмечает STP.
Следующая экспортная партия кабеля будет отправлена в ближайшие дни.
Кроме того, с «Тенгизшевронойл» планируется подписать новые соглашения на поставки кабеля.
Кабельный завод STP оснащен оборудованием германского производства и производит кабели напряжением до 500-кВ.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га. На территории STP действует13 предприятий и более 30 производственных площадок.
Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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