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03.07.2019 12:51

АтаБанк обновил условия депозитов

ОАО «АтаБанк» внесло ряд изменений в условия и процентные ставки вкладов. Таким образом, клиенты смогут разместить депозиты, и в застрахованном виде, и с выгодными процентными ставками.

Кроме того, обновленные депозитные продукты АтаБанк-а предлагают такие возможности, как 50%-я скидка на аренду депозитных ячеек, кредитную карту Visa Signature, а также бесплатный банкинг AtaNet.

Наряду с упомянутым, директор департамента Развития Бизнеса банка Орудж Ибрагимов отметил, что изменения в депозитах осуществлены с учетом сегментации рынка клиентов. Тем самым были введены новые условия вкладов, сумма, срок и процентые ставки которых рассчитаны для каждого клиента.

Подробнее о депозитах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]