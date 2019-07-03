АтаБанк обновил условия депозитов

ОАО «АтаБанк» внесло ряд изменений в условия и процентные ставки вкладов. Таким образом, клиенты смогут разместить депозиты, и в застрахованном виде, и с выгодными процентными ставками.
Кроме того, обновленные депозитные продукты АтаБанк-а предлагают такие возможности, как 50%-я скидка на аренду депозитных ячеек, кредитную карту Visa Signature, а также бесплатный банкинг AtaNet.
Наряду с упомянутым, директор департамента Развития Бизнеса банка Орудж Ибрагимов отметил, что изменения в депозитах осуществлены с учетом сегментации рынка клиентов. Тем самым были введены новые условия вкладов, сумма, срок и процентые ставки которых рассчитаны для каждого клиента.
Подробнее о депозитах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
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