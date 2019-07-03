Премьер Молдавии: страна нуждается в перезагрузке

Премьер Молдавии Майя Санду обозначила три главных направления работы правительства: расследование "кражи миллиарда", привлечение профессионалов на ключевые должности и демократические реформы.
"Молдавия сталкивается с серьезными вызовами, стране необходима перезагрузка. И правительство возьмет на себя ответственность за шаги в данном направлении, которые будут развиваться в трех направлениях. Во-первых, будет проведен глубокий анализ нарушений прошлого правления. Причастные к краже миллиарда (бизнесмен Илан Шор обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии - ИФ), отмыванию денег, массовой коррупции предстанут перед законом. Мы победим коррумпированную систему, превратившую Молдавию в серую зону. Но мы никогда не будем руководствоваться законами мести, мы будем строить будущее для страны и граждан", - сказала премьер в Брюсселе на совместной пресс-конференции с европейским комиссаром Йоханнесом Ханом.
По ее словам, вторым пунктом повестки станет привлечение профессионалов на все ключевые должности, в первую очередь исполнительной и судебной власти.
Санду подчеркнула, что власти "намерены реформировать прокуратуру, таким образом, чтобы прокуроры действительно вели следствие, а не покрывали преступления". "Мы хотим видеть неподкупную систему юстиции, которой будет доверять общество", - сказала премьер
По ее словам, "третьим пунктом является европейский путь Молдавии - краеугольный камень в построении демократического государства".
"В прошлом Молдавия не воспользовалась в достаточной мере поддержкой партнеров. Но сейчас мы просим не увеличения финансовой помощи, мы просим полной поддержки в демократических преобразованиях", - заявила Санду.
Премьер подчеркнула, что Молдавия не сможет добиться успеха без сотрудничества с европейскими партнерами.
"Восстановление государства - процесс, который потребует серьезной самоотдачи, жертвы в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить благополучие в будущем. Но мы готовы доказать гражданам, что правительство может быть эффективным, обеспечить экономическое развитие, уважение к правам и свободам граждан", - заключила премьер.
"Необходимо провести реконструкцию демократических институтов и вернуть населению доверие к государству, пострадавшему от действий предыдущих властей", - добавила Санду.
Майя Санду осуществляет свой первый визит за рубежом после вступления в должность премьер-министра 15 июня. В рамках этого визита накануне она посетила Бухарест, где встретилась с высшим руководством Румынии.
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