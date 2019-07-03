Талибы подтвердили участие в межафганской встрече в Катаре 7-8 июля

Радикальное движение "Талибан" подтвердило свое участие в предстоящей 7-8 июля в Дохе межафганской встрече.
Представитель талибов Сухейл Шахин объявил, что делегация движения из 60 человек будет участвовать в межафганском мирном диалоге в столице Катара в предстоящие выходные, сообщили в среду афганские СМИ.
До настоящего времени прошли две межафганские встречи, в которых принимали участие представители афганской общественности, зарубежных диаспор и представители "Талибан". Первые переговоры прошли в начале февраля в Москве, вторая встреча состоялась там же в конце мая в рамках конференции по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.
Попытка организовать межафганскую встречу в Дохе была предпринята в апреле, но тогда талибов не устроил состав и численность делегации из Кабула.
В минувшие выходные спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что новая встреча участников межафганского диалога 7-8 июля в Дохе организована с участием Германии и Катара.
По словам Халилзада, данная встреча - важный шаг в продвижении мирного процесса в стране.
"Взаимное признание, поиск консенсуса и согласие на урегулирование политических разногласий без применения силы - вот что необходимо извлечь из трагедии последних 40 лет. Желаю участникам успехов", - добавил американский дипломат.
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