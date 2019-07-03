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СНГ 03.07.2019 14:13

В Москве хотят, чтобы США объяснили весь свой замысел по палестино-израильскому урегулированию - Лавров

Россия призывает США огласить все свои предложения по палестино-израильскому урегулированию, опасается, что они могут противоречить решениям Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы наши американские коллеги объяснили нам весь свой замысел, а не пытались по кусочку показывать нам какие-то свои идеи", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что в Москве пока не видели, как США намерены реализовать свой план политически в том, что касается соответствия резолюциям, которые принимались в Совете безопасности ООН.

Глава МИД РФ отметил, что в соответствии с экономической частью американского плана по урегулированию предлагается порядка 25 млрд долларов инвестировать в инфраструктуру тех стран, где многие годы расположены палестинские беженцы.

"Если это нацелено на то, чтобы эти беженцы оставались там навсегда, и для этого соответствующие страны получат определенные вливания финансовые, то одно это противоречит решениям Совета безопасности ООН, которые предполагают помимо прочего такое палестинское государство, которое будет способным принимать беженцев из стран, где они сейчас находятся: Ливан, Египет и ряд других", - подчеркнул Лавров.

Предложенный в июне 2019 года американский экономический план на сумму примерно в $50 млрд предлагает в течение 10 лет реализовать инвестиции в проекты в Ливане стоимостью $6,3 млрд, на западном берегу реки Иордан - за $27,5 млрд, а также за $9,1 млрд в Египте и за $7,4 млрд в Иордании. Речь идет о проектах, так или иначе связанных с палестинцами и с помощью им.

Палестинцы раскритиковали данный план. Так, в среду Организация освобождения Палестины распространила заявление, в котором говорится, что Белый дом пытается продать "мираж экономического процветания", который, тем не менее, только продлит зависимость палестинцев от иностранных средств.

Палестинцы раскритиковали и проходившую в Бахрейне конференцию, которую организовали США, на которой был представлен план. Они назвали ее "прикрытием" для намерений Израиля по заселению Западного берега реки Иордан.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПАЛЕСТИНА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]