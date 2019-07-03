Иран будет соблюдать ядерную сделку, но Европа должна выполнять обязательства по нефти и инвестициям

Тегеран останется приверженным ядерному соглашению, а Европа должна выполнить обязательства по нефти и инвестициям, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Иран останется приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД - ИФ), если Европа поступит таким же образом", - приводит слова Зарифа Twitter иранского телеканала "Пресс-ТВ".
По словам главы внешнеполитического ведомства Ирана, европейские страны - участники СВПД - должны выполнить ряд своих экономических обязательств.
"Европа должна исполнить 11 обязательств, включая продажу иранской нефти и инвестиции в Иран", - отметил он.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
Накануне Франция, Германия, Великобритания и ЕС призвали Иран не совершать действия, которые подрывают ядерную сделку.
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