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Регион 03.07.2019 13:02

Иран будет соблюдать ядерную сделку, но Европа должна выполнять обязательства по нефти и инвестициям

Тегеран останется приверженным ядерному соглашению, а Европа должна выполнить обязательства по нефти и инвестициям, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран останется приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД - ИФ), если Европа поступит таким же образом", - приводит слова Зарифа Twitter иранского телеканала "Пресс-ТВ".

По словам главы внешнеполитического ведомства Ирана, европейские страны - участники СВПД - должны выполнить ряд своих экономических обязательств.

"Европа должна исполнить 11 обязательств, включая продажу иранской нефти и инвестиции в Иран", - отметил он.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

Накануне Франция, Германия, Великобритания и ЕС призвали Иран не совершать действия, которые подрывают ядерную сделку.

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Тэги: ИРАН, ЗАРИФ, ЕВРОПА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]