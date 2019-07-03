АБР планирует до 2023г выделить Азербайджану $280 млн на развитие частного сектора

Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2020-2022гг выделить Азербайджану кредитов на общую сумму $280 млн на развитие частного сектора и повышение его эффективности, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБР.
«Данные средства банк планирует предоставить Азербайджану в течение 2020-2022гг. Кроме того, АБР в этот период также планирует оказывать ежегодную техническую помощь в размере $1,8 млн», - отметили в банке.
"Экономика Азербайджана все еще сильно зависит от нефти, что делает данную экономическую модель неустойчивой, ввиду ограниченных запасов и волатильности цен на нефть. Правительство стремится диверсифицировать экономику путем развития ненефтяного частного сектора. АБР считает, что в рамках данной программы малые и средние предприятия (МСП) и ненефтяной сектор должны стать более конкурентоспособными за счет расширения инноваций и внедрения технологий", отметили в АБР.
При этом, по мнению специалистов АБР, необходимо приложить усилия для повышения продуктивности сельского хозяйства, увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет улучшения систем безопасности пищевых продуктов.
Кроме того, существует потребность в поддержке микрофинансовых организаций и внедрении большего числа инструментов финансового сектора и схем снижения рисков для улучшения финансовой доступности.
"Мы ожидаем, что в ближайшие годы показатель Азербайджана в рейтинге Doing Business Всемирного банка достигнет, как минимум, 80 баллов (78,64 балла в 2018 году - ИФ), кредитование в национальной валюте со стороны небанковских кредитных организаций (НБКО) вырастет на 10% от базового показателя в 413,9 млн манатов, а сельскохозяйственное кредитование достигнет 5% кредитного портфеля банков и НБКО, при базовом показателе в 3%», - отметили в АБР.
Совет директоров АБР 25 июня 2019 года утвердил новую стратегию по Азербайджану, рассчитанной на 2019-2023гг. В рамках новой пятилетней стратегии АБР планирует выделить Азербайджану $900 млн.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.
А.Мамедов
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