АБР планирует до 2023г выделить Азербайджану $280 млн на развитие частного сектора

Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2020-2022гг выделить Азербайджану кредитов на общую сумму $280 млн на развитие частного сектора и повышение его эффективности, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБР.

«Данные средства банк планирует предоставить Азербайджану в течение 2020-2022гг. Кроме того, АБР в этот период также планирует оказывать ежегодную техническую помощь в размере $1,8 млн», - отметили в банке.

"Экономика Азербайджана все еще сильно зависит от нефти, что делает данную экономическую модель неустойчивой, ввиду ограниченных запасов и волатильности цен на нефть. Правительство стремится диверсифицировать экономику путем развития ненефтяного частного сектора. АБР считает, что в рамках данной программы малые и средние предприятия (МСП) и ненефтяной сектор должны стать более конкурентоспособными за счет расширения инноваций и внедрения технологий", отметили в АБР.

При этом, по мнению специалистов АБР, необходимо приложить усилия для повышения продуктивности сельского хозяйства, увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет улучшения систем безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, существует потребность в поддержке микрофинансовых организаций и внедрении большего числа инструментов финансового сектора и схем снижения рисков для улучшения финансовой доступности.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы показатель Азербайджана в рейтинге Doing Business Всемирного банка достигнет, как минимум, 80 баллов (78,64 балла в 2018 году - ИФ), кредитование в национальной валюте со стороны небанковских кредитных организаций (НБКО) вырастет на 10% от базового показателя в 413,9 млн манатов, а сельскохозяйственное кредитование достигнет 5% кредитного портфеля банков и НБКО, при базовом показателе в 3%», - отметили в АБР.

Совет директоров АБР 25 июня 2019 года утвердил новую стратегию по Азербайджану, рассчитанной на 2019-2023гг. В рамках новой пятилетней стратегии АБР планирует выделить Азербайджану $900 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.

А.Мамедов