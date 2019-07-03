Азербайджан в I квартале 2019г импортировал из РФ шоколада на $12 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года импортировал шоколадных изделий из РФ на $12 млн, что составило 9% всего российского экспорта данной продукции, сообщает информационный портал «Экспортеры России».
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт шоколада в Азербайджан увеличился на 29%.
В целом, в I-ом квартале 2019 года российский экспорт шоколада и изделий из него вырос на 4% (на $5,6 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $142 млн.
География экспорта данного вида продукции охватила 57 стран, ключевыми из которых стали: Казахстан, Китай, Беларусь и Азербайджан. На долю данных рынков сбыта пришлось 52% российского экспорта шоколадных изделий.
Экспорт шоколада в Казахстан в первом квартале 2019 года составил $28 млн (рост на 15%), в Китай - $19 млн (рост на 12%), в Беларусь - $14 млн (спад на 27%).
Б.Рустамбеков
Глава Генштаба ВС Азербайджана и командующий штабом спецопераций НАТО обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Глава МИД Азербайджана примет участие в саммите Тихоокеанского альянса в Перу
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Мэр Антальи предложил ввести туристический налог
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ
Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Австрия выдала Эстонии украинца, ограбившего часовой магазин
В МИД Китая назвали фантазиями о колониализме угрозы Британии по вопросу Гонконга
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США