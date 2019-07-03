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Бизнес и законодательство 03.07.2019 13:23

Азербайджан в I квартале 2019г импортировал из РФ шоколада на $12 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года импортировал шоколадных изделий из РФ на $12 млн, что составило 9% всего российского экспорта данной продукции, сообщает информационный портал «Экспортеры России».

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт шоколада в Азербайджан увеличился на 29%.

В целом, в I-ом квартале 2019 года российский экспорт шоколада и изделий из него вырос на 4% (на $5,6 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $142 млн.

География экспорта данного вида продукции охватила 57 стран, ключевыми из которых стали: Казахстан, Китай, Беларусь и Азербайджан. На долю данных рынков сбыта пришлось 52% российского экспорта шоколадных изделий.

Экспорт шоколада в Казахстан в первом квартале 2019 года составил $28 млн (рост на 15%), в Китай - $19 млн (рост на 12%), в Беларусь - $14 млн (спад на 27%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ШОКОЛАД, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]