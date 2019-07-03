Мэрия Парижа планирует запретить движение туристических автобусов в центре города

Мэрия Парижа собирается запретить в историческом центре города движение туристических автобусов для улучшения экологической ситуации и борьбы с "овертуризмом", сообщает портал France24.

"Как заявил заместитель мэра французской столицы Эммануэль Грегуар, ситуация с туризмом в городе не настолько плоха, как в Венеции или Барселоне, но местные жители, тем не менее, озабочены движением автобусов в центре города", - пишет издание.

Париж ежедневно пересекают десятки двухэтажных туристических автобусов hop on/hop off, останавливающихся для посадки и высадки пассажиров у наиболее важных памятников и достопримечательностей. По словам заместителя мэра, готовится новое регулирующее законодательство: оно предусматривает ограничение движения и вынос парковочных мест за пределы города, чтобы автобусы не въезжали в центр.

"Туристы могут делать то же самое, что и жители города, переходя на более экологически безопасные виды транспорты, такие как велосипеды, или пользоваться общественным транспортом - теми же автобусами и метро. Туристическим гидам необходимо адаптироваться к новой ситуации, предлагая вместо автобусных экскурсионных туров групповые велосипедные или пешие прогулки с наушниками", - цитирует издание мэра.

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс в 2018 году побывали рекордные 50 млн туристов, что на 2 млн больше, чем годом ранее. Растущий поток гостей приводит к тому, что город все больше страдает от "овертуризма". Как пишет Le Parisien, работа водителей и туристических гидов в городе и без запрета автобусов становится все сложнее.

"Водители жалуются на то, что автобусам все труднее найти места для парковки, чтобы высадить туристов. Тем приходится заранее собирать вещи и выходить прямо на ходу, так как автобус не может остановиться. По словам гидов, раньше за три часа можно было совершить автобусную экскурсию по городу, а теперь за это время можно объехать только половину достопримечательностей. В этом году ситуация еще сложнее, так как из-за протестов "Желтых жилетов" многие центральные площади города были закрыты для туристов", - пишет издание.

Франция - самая популярная у туристов страна в мире, в прошлом году ее посетили почти 90 млн человек.