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ТЭК 03.07.2019 13:36

Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть во II полугодии

Аналитики Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.

"После недавнего продления, соглашение ОПЕК+ вступит в четвертый год - необычайно длительный период сокращения добычи. Это предотвращает дальнейшее перепроизводство, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту", - отмечают эксперты MS.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:17 подорожали на $0,48 (на 0,77%) - до $62,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,43 (на 0,76%) - до $56,68 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]