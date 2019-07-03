Нацбанк Молдавии останется независимым, обещает Додон

Новые власти Молдавии не собираются влиять на деятельность Нацбанка страны и других регуляторов, заявил президент республики Игорь Додон на встрече с мониторинговой миссией Международного валютного фонда.
"Заверил миссию МВФ в том, что президент и правительство Республики Молдова не намерены ограничивать независимый статус Национального банка Молдавии и других регуляторов и в то же время выступают за максимально прозрачную деятельность этих учреждений", - написал Додон в среду в фейсбуке.
По его словам, "высшее руководство Молдавии в лице президента, премьер-министра и председателя парламента работают в тесной координации по всем финансово-экономическим вопросам, а правительство РМ получает необходимую поддержку со стороны администрации президента и парламентского большинства".
"Кроме того, имеющийся у нас опыт взаимодействия с Международным валютным фондом и другими мировыми институтами дает возможность проведения ответственного, профессионального и открытого диалога по всем актуальным проблемам нашей экономики, социальной, финансово-банковской, фискальной и энергетической сферы", - отметил Додон.
Он сообщил, что обсудил с миссией МВФ "множество вопросов, касающихся двусторонних отношений между РМ и международным финансовым институтом".
"Прежде всего, рассмотрели перспективы возобновления полноценного партнерства, которое было приостановлено при предыдущем правительстве нашей страны", - написал Додон.
Миссия МВФ будет находится в Молдавии с мониториноговым визитом до 10 июля.
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