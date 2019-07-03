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СНГ 03.07.2019 15:13

У Путина предстоит серьезный разговор с правительством по теме нацпроектов - Песков

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства перечень поручений, данных им по итогам "прямой линии" 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам "прямой линии", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что сам перечень был опубликован накануне.

Он напомнил, что основной темой встречи президента с правительством станет вопрос о законодательном обеспечении реализации нацпроектов.

"Дело в том, что для реализации фактически каждого нацпроекта требуется определенное количество законодательных инициатив, требуются новые законы и изменения старых. Эта работа не терпит отлагательств, поэтому назрел серьезный разговор на эту тему", - пояснил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЦПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]