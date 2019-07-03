У Путина предстоит серьезный разговор с правительством по теме нацпроектов - Песков

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства перечень поручений, данных им по итогам "прямой линии" 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам "прямой линии", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что сам перечень был опубликован накануне.
Он напомнил, что основной темой встречи президента с правительством станет вопрос о законодательном обеспечении реализации нацпроектов.
"Дело в том, что для реализации фактически каждого нацпроекта требуется определенное количество законодательных инициатив, требуются новые законы и изменения старых. Эта работа не терпит отлагательств, поэтому назрел серьезный разговор на эту тему", - пояснил Песков.
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