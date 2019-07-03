ЕС соболезнует в связи с гибелью людей при наводнении в Иркутской области

Европейский союз выразил соболезнования родным и близким погибших в результате паводков в Иркутской области.

"Мы следим за развитием ситуации в Иркутской области. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших в результате наводнения. Мы искренне надеемся, что пропавшие без вести люди будут найдены живыми, а их здоровью ничего не будет угрожать", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в твиттере представительства Европейского Союза в России.

В результате наводнения в Иркутской области погибли 18 человек - их тела найдены. Судьба 8 человек неизвестна, их поиски продолжаются. Еще во вторник вечером пропавшими без вести значились 13 человек, однако пятерых удалось найти живыми.

В Иркутской области действует режим ЧС. С 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро среды остается подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун.