Прибыльность газовых электростанций в Европе растет на фоне рекордно низких спотовых цен

Газовые электростанции в Европе показывают все более высокую прибыльность, чем угольные, а это означает, что европейская генерация будет потреблять больше газа на фоне перехода на новые виды топлива.

Спарк-спред в Германии на месяц вперед - показатель рентабельности производства энергии на газовых электростанциях, который рассчитывается путем вычитания стоимости топлива и квот ЕС на выбросы (EUA) из цен на электроэнергию - в среднем составлял около 8,5 евро/МВт.ч в июне для современных и эффективных станций, показали расчеты Interfax Global Energy. Это почти на 3 евро/МВт.ч выше, чем в среднем за май, и примерно на 3,5 евро/МВт.ч выше, чем в среднем в июне прошлого года.

Между тем современные и эффективные угольные электростанции почти безубыточны, в то время как старые станции приносят убытки, показали подсчеты. При расчете спредов учитываются переменные затраты на топливо и EUA, но не учитываются постоянные затраты и субсидии.

Сочетание рекордно низких цен на газ и высоких цен на EUA повысило прибыльность газовых электростанций. Цены на газ на TTF на месяц вперед находятся на 10-летнем минимуме, в то время как цены на EUA выросли с момента введения в январе фонда для обеспечения стабильности рынка (Market Stability Reserve), предназначенного для сокращения предложения квот.

Росту цен на электроэнергию и EUA также способствовала теплая погода в Европе. На прошлой неделе в Берлине была зафиксирована температура выше 38 градусов Цельсия, и некоторые синоптики предсказывают, что остаток лета будет жарким. Цены на электроэнергию получают поддержку в условиях высоких температур за счет увеличения спроса на электроэнергию для кондиционирования, при этом жаркая погода может привести к приостановке работы атомных станций из-за проблем с охлаждением.

Декабрьский бенчмарк на EUA торговался выше 27 евро за тонну в прошлый четверг по сравнению с менее чем 24 евро за тонну в начале июня. Цены на уголь в регионе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) также резко упали в этом году - отчасти из-за более слабой макроэкономической картины, однако цены на газ снизились значительно существеннее. Кроме того, уровень выбросов углекислого газа на угольных электростанциях значительно выше, чем на газовых, и, следовательно, им необходимо больше квот.

Хотя в Европе уже в некоторой степени начался переход на использование газа при производстве электроэнергии вместо угля, энергетический сектор по-прежнему должен иметь возможность поглощать больше газа, особенно если будет возобновлена работа ряда газовых электростанций, которая была приостановлена. Увеличение спредов является скромным сигналом роста газового рынка.