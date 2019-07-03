HP, Dell и Microsoft могут перенести производство из Китая - СМИ

HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают возможность перенести "значительную" часть производственных мощностей из Китая, сообщило издание Nikkei со ссылкой на источники.
HP и Dell изучают возможность перенести вплоть до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Перенос производства может начаться в конце третьего квартала, отмечает издание.
Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo рассматривают возможность переноса производства ряда игровых консолей и "умных" колонок". Dell запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах.
Amazon и Nintendo рассматривают Вьетнам в качестве альтернативы Китаю, в то время как Microsoft изучает возможность перенести производство в Таиланд и Индонезию.
Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.
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