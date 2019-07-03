Иран может вернуть конструкцию реактора в Араке в состояние до ядерной сделки 2015 года - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что если европейские партнеры по ядерному соглашению не выполнят своих обязательств, то Тегеран, начиная с 7 июля, приступит к переоснащению реактора в Араке для возвращения его в состояние до заключения в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе.
"Если вы (страны Европы - ИФ) не будете выполнять свои обязательства, предусмотренные графиком и планами, то Исламская республика восстановит реактор в Араке в его исходном виде", - заявил Рухани агентству "Мехр".
Он пояснил, что после 7 июля Иран приступит к возобновлению работы в Араке тяжеловодного реактора. Причем, по словам Рухани, "согласно вашему (наблюдателей - ИФ) мнению, в таком состоянии (реактор - ИФ) опасен, и на нем можно производить плутоний".
В то же время он подчеркнул, что подобные меры можно будет отменить в течение "часов", если другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут придерживаться своих обязательств.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
Местные СМИ напоминают, что отработанное топливо с реактора на тяжелой воде содержит плутоний, которым можно использовать при создании ядерного оружия.
В соответствии с условиями СВПД, заключенного в 2015 году, Иран согласился изменить конструкцию реактора в Араке и не производить плутоний. Также Тегеран дал обязательства не строить новых реакторов на тяжелой воде и осуществлять вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.
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