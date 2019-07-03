Первый тур выборов спикера Европарламента не выявил победителя

Результаты первого тура выборов председателя Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в среду не выявили победителя, который должен был набрать абсолютное большинство голосов, объявил глава ЕП предыдущего состава Антонио Таяни.

"Никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства поданных голосов, мы проведем второй тур выборов", - сказал Таяни, подводя итог первого тура.

Абсолютное большинство на этих выборах составляет 332 голоса.

Больше всех голосов в первом туре набрал кандидат социалистов Давид-Мария Сассоли - 325 голосов.

Евродепутаты выбирали из четырех кандидатов: Ска Келлер (от "зеленых", Германия), Сира Рего (от Европейских объединённых левых, Испания), Сассоли (Италия), Ян Захрадил (от Европейских консерваторов и реформистов, Чехия).

Все четыре кандидата намерены участвовать во втором туре выборов.