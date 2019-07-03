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Дальнее зарубежье 03.07.2019 15:29

В МИД Китая назвали фантазиями о колониализме угрозы Британии по вопросу Гонконга

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что в Китае негативно восприняли слова министра иностранных дел Британии Джереми Ханта относительно декларации по вопросу передачи Гонконга.

"Кажется, он (глава МИД Британии - ИФ) фантазирует об исчезнувшей славе британского колониализма", - сказал он журналистам на брифинге.

Западные СМИ отмечают, что Китай подал официальный протест Лондону после того, как Хант пригрозил Пекину последствиями в случае несоблюдения положений Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.

Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу.

"Мы непоколебимо поддерживаем это соглашение и народ Гонконга. И будут серьезные последствия, если это международное юридически обязательное соглашение не будет соблюдаться", - сказал британский министр.

Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга была подписана премьером госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.

В декларации Пекин подтвердил, что возобновит осуществление суверенитета над Гонконгом. Со своей стороны, правительство Великобритании подтвердило передачу Гонконга под юрисдикцию КНР с 1 июля 1997 года.

Ранее в МИД Китая заявили, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан призвал Великобританию вести себя осторожно и не поддерживать те силы, которые действуют путем насилия и нарушают законы.

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Тэги: КИТАЙ, БРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]