В МИД Китая назвали фантазиями о колониализме угрозы Британии по вопросу Гонконга

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что в Китае негативно восприняли слова министра иностранных дел Британии Джереми Ханта относительно декларации по вопросу передачи Гонконга.
"Кажется, он (глава МИД Британии - ИФ) фантазирует об исчезнувшей славе британского колониализма", - сказал он журналистам на брифинге.
Западные СМИ отмечают, что Китай подал официальный протест Лондону после того, как Хант пригрозил Пекину последствиями в случае несоблюдения положений Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.
Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу.
"Мы непоколебимо поддерживаем это соглашение и народ Гонконга. И будут серьезные последствия, если это международное юридически обязательное соглашение не будет соблюдаться", - сказал британский министр.
Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга была подписана премьером госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.
В декларации Пекин подтвердил, что возобновит осуществление суверенитета над Гонконгом. Со своей стороны, правительство Великобритании подтвердило передачу Гонконга под юрисдикцию КНР с 1 июля 1997 года.
Ранее в МИД Китая заявили, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан призвал Великобританию вести себя осторожно и не поддерживать те силы, которые действуют путем насилия и нарушают законы.
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