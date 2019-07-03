Президент Ирана посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани призвал европейские страны и США к возобновлению переговоров по иранской ядерной проблеме, передают в среду иранские СМИ.
"Наш совет Европе и Соединенным Штатам заключается в том, что необходимо вернуться к логике и сесть за стол переговоров", - отметил президент Ирана.
"Вернитесь к взаимопониманию, соблюдению закона и резолюций Совбеза ООН. В этих условиях все мы можем соблюдать ядерное соглашение", - подчеркнул Рухани.
Ранее в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран останется приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а Европа должна выполнить обязательства по нефти и инвестициям.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
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