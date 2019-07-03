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Регион 03.07.2019 14:56

Тбилиси рассчитывает на продолжение грузинско-российского диалога в рамках встреч в Праге - Абашидзе

Грузинская сторона рассчитывает на продолжение грузинско-российских контактов в рамках переговоров в Праге, заявил в среду спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Речь идет о грузино-российском диалоге и формате коммуникации, который иногда называют встречами в Праге, иногда форматом "Абашидзе-Карасин". Конечно же, это не диалог частных лиц. Речь идет о коммуникации между двумя странами в тех условиях, когда разорваны дипломатические отношения и у нас нет полноценных дипломатических представителей", - заявил Абашидзе журналистам.

Так грузинский дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что у 69-летнего замглавы МИД РФ Григория Карасина заканчивается предельный срок работы на госслужбе и он может быть выдвинут в Совет Федерации.

"Этот канал коммуникации должен сохраниться. Это нам советуют и наши западные партнеры. Кто и как ведет этот диалог, это другой вопрос", - сказал Абашидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ, АБАШИДЗЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]