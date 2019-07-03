Пограничная служба США выявила ряд нарушений в центрах задержания нелегалов на границе с Мексикой

Ряд нарушений зафиксирован в ходе необъявленных проверок объектов пограничной службы США, на которых содержатся нелегалы, перехваченные после незаконного пересечения границы с Мексикой, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на доклад американской пограничной службы.

В частности, в ходе проверок выяснилось, что мигранты содержатся в пограничных центрах задержания до двух недель вместо предусмотренных правилами 72 часов.

"Мы обеспокоены тем, что перенаселенность центров и длительное содержание под стражей представляют непосредственный риск для здоровья и безопасности как сотрудников министерства внутренней безопасности, так и заключенных", - говорится в докладе, подготовленном пограничной службой США.

CNN отмечает, что проверки были проведены в начале июля в долине Рио-Гранде (штат Техас), на границе США и Мексики. Именно здесь происходит самое большое количество перехватов нелегалов, пересекающих границу с США из Мексики.