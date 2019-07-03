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Дальнее зарубежье 03.07.2019 16:01

Пограничная служба США выявила ряд нарушений в центрах задержания нелегалов на границе с Мексикой

Ряд нарушений зафиксирован в ходе необъявленных проверок объектов пограничной службы США, на которых содержатся нелегалы, перехваченные после незаконного пересечения границы с Мексикой, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на доклад американской пограничной службы.

В частности, в ходе проверок выяснилось, что мигранты содержатся в пограничных центрах задержания до двух недель вместо предусмотренных правилами 72 часов.

"Мы обеспокоены тем, что перенаселенность центров и длительное содержание под стражей представляют непосредственный риск для здоровья и безопасности как сотрудников министерства внутренней безопасности, так и заключенных", - говорится в докладе, подготовленном пограничной службой США.

CNN отмечает, что проверки были проведены в начале июля в долине Рио-Гранде (штат Техас), на границе США и Мексики. Именно здесь происходит самое большое количество перехватов нелегалов, пересекающих границу с США из Мексики.

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Тэги: США, НЕЛЕГАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]