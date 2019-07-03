РФ и Армения согласовывают пролонгацию на 2 года российского кредита на модернизацию АЭС

Россия и Армения согласовывают вопрос продления использования российского кредита в размере $270 млн, выданного на модернизацию Армянской АЭС, период использования которого истекает 31 декабря 2019 года.

В конце июня армянской стороне был направлен на рассмотрение проект протокола с изменениями в межправсоглашение, предусматривающий продление использования кредита на 2 года, до 31 декабря 2021 г., сообщил "Интерфаксу", источник знакомый с ситуацией.

По его словам, пока кредит выбран примерно наполовину.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Минфин Армении обратился в министерство финансов России с просьбой о пролонгации российского госкредита, привлеченного для финансирования проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

Россия и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС, а в феврале 2015 года межправсоглашение - о предоставлении Еревану госкредита на финансирование работ по продлению в объеме $270 млн и гранта на $30 млн. Средства предоставлены на срок до 15 лет.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства республики, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго энергоблока.