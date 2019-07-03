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ТЭК 03.07.2019 14:42

Азерэнержи в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 4,7%

ОАО «Азерэнержи» (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в I-ом полугодии 2019 года произвело 11 млрд 544 млн кВт/ч электроэнергии, что на 4,7% выше показателя января-июня 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В январе-июне 2019 года Азерэнержи произвело 11 млрд 544 млн кВт/час электроэнергии. Это на 521 млн кВт/ч или на 4,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года », - отметили в Азерэнержи.

По данным общества, в I–ом полугодии 2019 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 648 млн кВт/час (рост на 3,8%).

В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом, в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.

В 2019 году выработка прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт электроэнергии - 1,5 млрд кВт/час.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]