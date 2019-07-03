ОПЕК+ to be continued…

Завершившиеся накануне очередное заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене оказалось весьма продуктивным и прошло без особых сюрпризов. 24 нефтедобывающие страны - участники венского соглашения по ограничению добычи нефти от 7 декабря 2018 года продлили сделку еще на 9 месяцев, то есть до конца первого квартала 2020 года. При этом квоты определенные в декабре прошлого года, не претерпели изменений: страны картеля должны сократить добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.

То, что сделке быть стало ясно уже во время Петербургского Всемирного экономического форума в начале июня, когда один из главных инициаторов данного соглашения - Саудовская Аравия - заявила о необходимости ее пролонгации. При этом, министр нефти Королевства Халид аль Фалих подчеркнул, что между странами картеля нет сомнений в необходимости продления действие соглашения ОПЕК+, под вопросом - позиция стран, не входящих в ОПЕК.

Роль России в продлении сделки

Тут действительно все было довольно непросто. В России сторонники и противники продления сделки по ограничению нефтедобычи разделились на два лагеря. При этом министр энергетики Александр Новак был достаточно осторожен в своих июньских комментариях, указывая на то, что нефтяной рынок пока слишком волатильный, чтобы можно было выработать позицию с партнерами по ОПЕК+ относительно судьбы сделки: "Думаю, что мы, безусловно, все равно выработаем некую общую позицию ближе к концу июня. Сейчас рынок очень нервный и не показательный, очень сильно реагирует на события, которые происходят почти каждый день. Надо, чтобы он немного успокоился, чтобы мы понимали, какая ситуация на рынке".

Зато предложение о продлении сделки ОПЕК+ раскритиковали такие политические тяжеловесы, как первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и президент "Роснефти" Игорь Сечин.

«Когда-то должно это (прекращение действия соглашения об ограничении добычи - ИФ) случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят. Но все равно мы видим, что американская нефть все больше и больше занимает долю на мировом рынке нефти. Согласятся с такой дальнейшей тенденцией партнеры изОПЕК- не знаю", - говорил в середине апреля Силуанов. "Есть ли смысл сокращать нам, если американцы сразу займут долю рынка? Нам надо защищать свою долю рынка, особенно после инцидента на нефтепроводе "Дружба", - вторил ему Сечин.

Другие руководители российских нефтяных компаний, напротив, активно защищали сделкуОПЕК+. "СоглашениеОПЕК+ - это благо как для производителей, так и для потребителей, которое позволяет минимизировать волатильность, держать цены под контролем. Мы видим, что даже такие серьезные геополитические события, которые влияют на рыночную ситуацию, на цены - не так значительно (влияют на рынок). Если бы не было этого соглашения - это влияние было бы серьезней", - говорил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"СоглашениеОПЕК+, мы его поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его.ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти.(..) Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", - добавлял со своей стороны президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

В итоге согласительное совещание между главами компаний проводил не министр энергетики, как это было раньше, а лично президент страны Владимир Путин. "У меня была встреча по этому вопросу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и членами правительства прямо перед этим интервью", - рассказал он Financial Times в конце июня.

Для российского президента эта сделка важна не только по экономическим причинам, но и для получения определенных политических дивидендов на международной арене. Благодаря этой сделке, Россия получила определенное влияние в арабском мире и, фактически совместно с Саудовской Аравии оказалась в доминантном положении во взаимоотношениях с нефтедобывающими странами. РФ и Саудовская Аравия, объединив свои возможности влияния (Россия, прежде всего, на Венесуэлу и Иран, а Саудовская Аравия – на арабский мир), стали «мозговыми центрами» продления сделки. Учитывая, что Королевство, давний стратегический партнер США, то участие России в продлении сделки было предопределено.

Азербайджан и остальные

Среди стран, не входящих в ОПЕК, продление сделки могло создать проблему, в основном, для Казахстана, который планирует наращивать нефтедобычу за счет месторождения Кашаган. Для Казахстана было важно продление сделки, но без необходимости снижения квоты сокращения. Поэтому венское решение полностью устроило казахстанскую сторону.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов вообще оценил нынешнюю встречу министров стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК как историческое событие в рамках сотрудничества ОПЕК+: "Азербайджан присоединился к решению о продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца первого квартала 2020 года. Это важное решение для обеспечения баланса на рынке в период продолжающихся экономических и геополитических неопределенностей. Присоединение Азербайджана к этому процессу и подписание "Декларации о сотрудничестве" полностью отвечают интересам нашей страны».

В общем-то, позиция Азербайджана по сделке ОПЕК+ давно уже не вызывает удивления. Азербайджан изначально был сторонником мер по стабилизации нефтяного рынка, а потому с готовностью пошел на сотрудничество с ОПЕК и даже согласился на сокращение собственной нефтедобычи по первому соглашению в рамках ОПЕК+ на 35 тыс. баррелей в сутки, а в декабре 2018 года – на 20 тыс. б/с. Для Азербайджана сегодня в приоритете цена на нефть, так как объем нефтедобычи с каждым годом чуть-чуть сокращается. Поэтому решения о снижении объема добычи дались легко, ведь они позволяют избежать падения цен на нефть ниже «красной линии» - $60 за баррель. Это в свою очередь, дает возможность Азербайджану обеспечить макроэкономическую, финансовую, внешнеторговую стабильность, а также стабильный приток инвалюты в страну.

Согласно условиям декабрьской сделки ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить суточный объем нефтедобычи до 776 тыс. б/с от показателя сентября прошлого года. С учетом ее продления до апреля 2020 года, свой вклад в сокращение общей нефтедобычи в Азербайджане непременно внесут и плановые двухнедельные остановки работы добывающих платформ «Центральный Азери» (осуществлено в апреле - ИФ) и «Западный Чираг» (ожидается в октябре - ИФ) для проведения на них профилактических работ. Ведь вряд ли можно считать совпадением тот факт, что именно по итогам апреля суточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 683 тыс. б/с. Для сравнения, уже в мае этот показатель чуть повысился до 776 тыс. б/с, но все равно не вышел за рамки обязательств страны в сделке ОПЕК+. В целом, Азербайджан за 6 месяцев действия нынешнего соглашения выполнил свои обязательства по сокращению добычи на 125%.

Интересно, что в целом в топливно-энергетическом балансе Азербайджана на 2019 год среднесуточный объем добычи нефти по стране запланирован на уровне 776,5 тыс. баррелей. Это почти соответствует обязательствам страны в рамках ОПЕК+. Ну что ж, такое планирование оказалось весьма дальновидным, особенно учитывая продление сделки между ОПЕК и не-ОПЕК. Значит, Азербайджану не составит особого труда без проблем выполнять свои обязательства в рамках ОПЕК+ как минимум до конца текущего года.

ОПЕК+ согласовали документ «о долгосрочной дружбе»

Помимо решения о продлении сделки по сокращению добычи нефти, страны картеля и не-ОПЕК в Вене после двухлетнего кропотливого труда, наконец–то, согласовали Хартию долгосрочного сотрудничества. Основная часть документа посвящена тому, что любая нефтедобывающая страна может свободно войти или выйти из Хартии. Исполнение документа является добровольным и никаких юридических обязательств для стран-участниц не несет. Хартия предполагает созыв министерского мониторингового комитетаОПЕК+ как минимум раз в год, а комитета технических экспертов - раз в два года. Правда, правительствам всех 24 стран еще предстоит утвердить Хартию для ее окончательного подписания, но думается, что за этим не заржавеет.

Политический вес Хартии долгосрочного сотрудничества оценили многие. Новаку даже пришлось объяснять журналистам, что этот документ не является коллективным ответом на политику США на мировом нефтяном рынке: "Мы никоим образом, принимая решение о нашей долгосрочной кооперации, не думали о том, как вы сформулировали это, что это ответ на действия США. Это абсолютно не связанные решения".

«Благодаря Хартии мы уже организованно осуществим наши усилия по балансировке нефтяного рынка. Хартия, как механизм долгосрочного сотрудничества, обеспечит защиту интересов производителей нефти и устойчивую поддержку нефтяной промышленности», - высказался в свою очередь Шахбазов.

Реакция нефтяного рынка на решение ОПЕК+

Вместе с тем, мировой рынок весьма своеобразно отреагировал на договоренности 24 нефтедобывающих стран. Если последнюю неделю до заседания в Вене, цены, в основном росли, то вчера сразу после объявления о том, что сделка продлена еще на 9 месяцев, цена на нефть сорта Brent упала на 4,1% - до $62,4 за баррель, на WTI - на 4,8%, до $56,25 за баррель. Давление на рынок оказали данные, которые свидетельствуют об ослаблении производственной активности в ряде стран. Конечно, могут возникнуть сомнения в отношении целесообразности сделки ОПЕК+, но выводы делать очень рано, эффективность сделки ОПЕК+ покажет только время. Совершенно не исключено, что слова президента ЛУКОЙЛа о том, что сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК должно сохраниться навсегда, окажутся пророческими.

В этом плане продление сделки до конца марта 2020 года можно считать шагом для возможности ее продлить еще раз – до начала 2021 года. В любом случае, нефтепроизводители солидарны в том, что им нужно удержать цену на нефть в диапазоне $65-70 за баррель, тем самым снизив риски от увеличения нефтедобычи в США, которая вышла на первое место в мире по этому показателю.