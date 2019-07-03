Глава Генштаба ВС Азербайджана и командующий штабом спецопераций НАТО обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных Сил Наджмеддин Садыков в среду встретился в Баку с делегацией во главе с командующим штаба специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.
«В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по развитию дальнейшего сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и НАТО, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в сообщении министерства обороны.
Садыков, говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, отметил развитие этих отношений, деятельность ВС Азербайджана в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Садыков подчеркнул важность решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.
В свою очередь Килрейн, отметил, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценил участие страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, а также высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.
Б.Рустамбеков
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