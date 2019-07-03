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СНГ 03.07.2019 14:54

Стрельба слышна в одном из ТРЦ в Тюмени, люди эвакуированы

В торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени в среду днем открыли стрельбу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.

"На место происшествия выехали наряды полиции", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также подчеркнул, что информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что из здания ТРЦ эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что из здания ТРЦ эвакуированы 1,5 тыс. человек.

"По предварительным данным, огонь открыли два подростка", - отметил он.

"Без пострадавших. За медпомощью никто не обращался", - уточнил собеседник агентства.

Источник уточнил, что "речь может идти о бытовом конфликте". "Между молодыми людьми случился конфликт на почве личной неприязни", - добавил он.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что у здания ТРЦ дежурит бригада "скорой помощи".

"Пока никаких обращений за медицинской помощью не было", - подтвердил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]