Стрельба слышна в одном из ТРЦ в Тюмени, люди эвакуированы

В торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени в среду днем открыли стрельбу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.

"На место происшествия выехали наряды полиции", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также подчеркнул, что информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что из здания ТРЦ эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что из здания ТРЦ эвакуированы 1,5 тыс. человек.

"По предварительным данным, огонь открыли два подростка", - отметил он.

"Без пострадавших. За медпомощью никто не обращался", - уточнил собеседник агентства.

Источник уточнил, что "речь может идти о бытовом конфликте". "Между молодыми людьми случился конфликт на почве личной неприязни", - добавил он.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что у здания ТРЦ дежурит бригада "скорой помощи".

"Пока никаких обращений за медицинской помощью не было", - подтвердил собеседник агентства.