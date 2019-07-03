Стрельба слышна в одном из ТРЦ в Тюмени, люди эвакуированы

В торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени в среду днем открыли стрельбу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.
"На место происшествия выехали наряды полиции", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он также подчеркнул, что информации о пострадавших пока не поступало.
В свою очередь, местные СМИ сообщают, что из здания ТРЦ эвакуировали всех посетителей и сотрудников.
Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что из здания ТРЦ эвакуированы 1,5 тыс. человек.
"По предварительным данным, огонь открыли два подростка", - отметил он.
"Без пострадавших. За медпомощью никто не обращался", - уточнил собеседник агентства.
Источник уточнил, что "речь может идти о бытовом конфликте". "Между молодыми людьми случился конфликт на почве личной неприязни", - добавил он.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что у здания ТРЦ дежурит бригада "скорой помощи".
"Пока никаких обращений за медицинской помощью не было", - подтвердил собеседник агентства.
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