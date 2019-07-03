Путин сообщил о переговорах с Лукашенко 18 июля в Петербурге на тему интеграции

Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по интеграционным вопросам.
"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию союзного государства (России и Белоруссии). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - сказал Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.
"Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - добавил президент.
"Белоруссия - ближайший союзник России", - заявил Путин, поздравив белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем независимости.
В среду верительные грамоты президенту РФ вручил новый посол Белоруссии Владимир Семашко.
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