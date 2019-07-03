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СНГ 03.07.2019 16:35

Путин сообщил о переговорах с Лукашенко 18 июля в Петербурге на тему интеграции

Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по интеграционным вопросам.

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию союзного государства (России и Белоруссии). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - сказал Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.

"Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - добавил президент.

"Белоруссия - ближайший союзник России", - заявил Путин, поздравив белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем независимости.

В среду верительные грамоты президенту РФ вручил новый посол Белоруссии Владимир Семашко.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]