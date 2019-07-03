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СНГ 03.07.2019 16:47

Путин заявил об участии в саммите БРИКС в Бразилии

Россия примет участие в саммите БРИКС в Бразилии в ноябре этого года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Примем участие в очередном, одиннадцатом саммите БРИКС в ноябре в Бразилии", - сказал президент РФ в среду в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин напомнил, что после этого эстафета председательства в БРИКС перейдет к России.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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Тэги: РОССИЯ, БРИКС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]