Путин заявил об участии в саммите БРИКС в Бразилии

Россия примет участие в саммите БРИКС в Бразилии в ноябре этого года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Примем участие в очередном, одиннадцатом саммите БРИКС в ноябре в Бразилии", - сказал президент РФ в среду в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин напомнил, что после этого эстафета председательства в БРИКС перейдет к России.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.