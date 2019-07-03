Путин заявил об участии в саммите БРИКС в Бразилии

Россия примет участие в саммите БРИКС в Бразилии в ноябре этого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Примем участие в очередном, одиннадцатом саммите БРИКС в ноябре в Бразилии", - сказал президент РФ в среду в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Путин напомнил, что после этого эстафета председательства в БРИКС перейдет к России.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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