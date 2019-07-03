Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется на уровне $62,97 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в среду после резкого падения накануне, поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов нефти в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 подорожали на $0,57 (на 0,91%) - до $62,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,49 (на 0,87%) - до $56,74 за баррель.

"Ясно, что нам никуда не уйти от тенденции к замедлению роста экономики и ослабления фундаментальных факторов спроса", - пишет аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.

"Однако сегодняшним утром у рынка появилась возможность отдохнуть от распродажи, поскольку те, кто ждали катализаторов роста, возложили надежды на очередное снижение запасов нефти в США", - отмечает он.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Тем временем аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.