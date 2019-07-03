Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется на уровне $62,97 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в среду после резкого падения накануне, поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов нефти в США.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 подорожали на $0,57 (на 0,91%) - до $62,97 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,49 (на 0,87%) - до $56,74 за баррель.
"Ясно, что нам никуда не уйти от тенденции к замедлению роста экономики и ослабления фундаментальных факторов спроса", - пишет аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.
"Однако сегодняшним утром у рынка появилась возможность отдохнуть от распродажи, поскольку те, кто ждали катализаторов роста, возложили надежды на очередное снижение запасов нефти в США", - отмечает он.
Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.
Тем временем аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.
Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.
Глава Генштаба ВС Азербайджана и командующий штабом спецопераций НАТО обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Глава МИД Азербайджана примет участие в саммите Тихоокеанского альянса в Перу
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ
Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Из элитного ресторана в Париже украли 150 бутылок вина стоимостью до 600 тыс. евро
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Австрия выдала Эстонии украинца, ограбившего часовой магазин
В МИД Китая назвали фантазиями о колониализме угрозы Британии по вопросу Гонконга
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США