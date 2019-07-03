АБР выделит $30,5 млн французской Total Eren на строительство СЭС на юго-востоке Казахстана

Азиатский банк развития (АБР) подписал соглашение о представлении казахстанской проектной компании ТОО "M-KAT Green", принадлежащей французской Total Eren SA, $30,5 млн займа в национальной валюте для строительства и эксплуатации солнечной электростанции, сообщила пресс-служба АБР.

СЭС мощностью 100 МВт строится на юго-востоке Казахстана. Она будет занимать площадь 500 гектаров, и ее ввод в эксплуатацию планируется к концу текущего года. Проект финансируется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и является первым проектом АБР в Центральной Азии с Total Eren.

Проект "M-KAT" софинансируется ЕБРР на сумму $58 млн.

Как отмечается в информации, АБР поддержал проект совместно с ЕБРР, опираясь на успешное партнерство между двумя организациями в финансировании проектов в сфере возобновляемой энергии в Казахстане.

"Электростанция поможет Казахстану в выполнении своих обязательств в рамках Парижского соглашения об изменении климата путем сокращения выбросов углерода. Производимая электрическая энергия будет реализовываться в соответствии с 15-летним соглашением о покупке электроэнергии между "M-KAT Green" и ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", которое принадлежит АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(KEGOC), - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Total Eren, распространенном в среду, сообщается, что компания планирует построить в Казахстане две фотоэлектрических электростанций общей мощностью 128 МВт. Стоимость проектов составляет порядка 59,7 млрд тенге. Один из них ("M-KAT") - солнечная электростанция мощностью 100 МВт, расположенная рядом с поселком Шу в Жамбылской области, второй ("Номад") - солнечная электростанция мощностью 28 МВт, расположенная вблизи села Жалагаш в Кызылординской области. Проект "Номад" финансируется займом от ЕБРР в размере $26,4 млн.

Для реализации этих проектов были заключены контракты на строительство "под ключ" с Metka EGN, дочерней компанией греческого холдинга Mytilineos S.A. Ожидается, что обе станции будут введены в эксплуатацию к концу 2019 года и будут вырабатывать суммарно 225 ГВт.ч в год.

Total Eren основана в 2012 году, долей в 23% в ней владеет компания Total.

Total Eren разрабатывает, финансирует, строит и является оператором электростанций в сфере возобновляемой энергетики (солнечной, ветровой, водяной), общая мощность которых, находящихся сегодня в эксплуатации или на этапе строительства по всему миру, превышает 2400 МВт.

АБР начал оказывать поддержку Казахстану с 1994 года и с тех пор одобрил более $5 млрд в виде суверенных займов, несуверенных займов и гарантий.