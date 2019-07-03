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Дальнее зарубежье 03.07.2019 17:03

Власти Японии призвали миллион жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за сильных дождей

Правительство Японии из-за проливных дождей дало указание более одному миллиону жителей острова Кюсю на юге страны эвакуироваться в убежища, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, эвакуация была объявлена сразу в трех префектурах на Кюсю. Однако за неисполнение распоряжения местных властей штрафов не предусмотрено.

Сильные дожди продолжаются с прошлой пятницы, и ненастная погода уже привела к сходу оползней и к затоплению десятков домов.

14 тыс. японских военнослужащих находятся в состоянии готовности на случай экстренной необходимости или на случай проведения поисково-спасательных операций.

Метеорологическое агентство Японии сообщает, что в четверг на юге Кюсю выпадет до 35 см осадков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, ДОЖДИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]