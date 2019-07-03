Климкин обвинил Зеленского в отсутствии внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у нынешней команды президента Владимира Зеленского нет стратегии внешней политики.

"Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится" - сказал Климкин в интервью интернет-изданию "Лига.net".

Он предположил, что президенту "кто-то мешает". "Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем", - сказал глава МИД.