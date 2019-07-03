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СНГ 03.07.2019 17:14

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у нынешней команды президента Владимира Зеленского нет стратегии внешней политики.

"Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится" - сказал Климкин в интервью интернет-изданию "Лига.net".

Он предположил, что президенту "кто-то мешает". "Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем", - сказал глава МИД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КЛИМКИН, ЗЕЛЕНСКИЙ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]