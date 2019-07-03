Казахстан ратифицировал протокол к соглашению ОДКБ о принципах ВТС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года", сообщила пресс-служба главы государства в среду.
Четвертый протокол был подписан в Минске 30 ноября 2017 года. Он направлен на совершенствование механизма реализации соглашения о принципах военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ и создание благоприятных условий для сотрудничества.
Как сообщалось, протокол предполагает поправки, согласно которым цены на продукцию военного назначения формируются в соответствии с национальным законодательством поставляющей стороны, регулирующим ценообразование на продукцию военного назначения, закупаемую национальными вооруженными силами, иными войсками, воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами для собственных нужд.
"Цены на продукцию военного назначения, которая не закупалась для собственных нужд, формируются субъектами военно-технического сотрудничества поставляющей стороны в соответствии с ее национальным законодательством, регламентирующим ценообразование на продукцию военного назначения при выполнении поставок в интересах национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб", - отмечалось в заключении профильного комитета мажилиса Казахстана к законопроекту.
Нормы протокола будут распространяться, в том числе, на услуги и техническое сопровождение, которые являются неотъемлемыми частями контракта.
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