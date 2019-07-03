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СНГ 03.07.2019 17:33

Казахстан ратифицировал протокол к соглашению ОДКБ о принципах ВТС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Четвертый протокол был подписан в Минске 30 ноября 2017 года. Он направлен на совершенствование механизма реализации соглашения о принципах военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ и создание благоприятных условий для сотрудничества.

Как сообщалось, протокол предполагает поправки, согласно которым цены на продукцию военного назначения формируются в соответствии с национальным законодательством поставляющей стороны, регулирующим ценообразование на продукцию военного назначения, закупаемую национальными вооруженными силами, иными войсками, воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами для собственных нужд.

"Цены на продукцию военного назначения, которая не закупалась для собственных нужд, формируются субъектами военно-технического сотрудничества поставляющей стороны в соответствии с ее национальным законодательством, регламентирующим ценообразование на продукцию военного назначения при выполнении поставок в интересах национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб", - отмечалось в заключении профильного комитета мажилиса Казахстана к законопроекту.

Нормы протокола будут распространяться, в том числе, на услуги и техническое сопровождение, которые являются неотъемлемыми частями контракта.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ПРОТОКОЛ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]