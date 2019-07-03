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СНГ 03.07.2019 15:11

Стрельбу из пневматического пистолета в тюменском ТРЦ устроил один из посетителей - МВД

Полицейские разыскивают троих посетителей торгово-развлекательного центра "Кристалл" в Тюмени, один из которых устроил стрельбу, сообщили агентству в среду "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.

"По предварительным данным, между тремя посетителями ТРЦ произошел конфликт, один из мужчин выстрелил из пневматического пистолета", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что мужчины скрылись с места происшествия.

"Сейчас ведется их поиск", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду днем в ТРЦ "Кристалл" были слышны выстрелы, всех людей из здания эвакуировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, СТРЕЛЬБА, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]