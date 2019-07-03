Стрельбу из пневматического пистолета в тюменском ТРЦ устроил один из посетителей - МВД

Полицейские разыскивают троих посетителей торгово-развлекательного центра "Кристалл" в Тюмени, один из которых устроил стрельбу, сообщили агентству в среду "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.

"По предварительным данным, между тремя посетителями ТРЦ произошел конфликт, один из мужчин выстрелил из пневматического пистолета", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что мужчины скрылись с места происшествия.

"Сейчас ведется их поиск", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду днем в ТРЦ "Кристалл" были слышны выстрелы, всех людей из здания эвакуировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.